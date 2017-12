题目描述:

Given an array of integers, find out whether there are two distinct indices i and j in the array such that the difference between nums[i] and nums[j] is at most t and the difference between i and j is at most k.

题目大意:

给定一个整数数组,判断其中是否存在两个不同的下标i和j满足:| nums[i] - nums[j] | <= t 并且 | i - j | <= k

解题思路:

解法I:“滑动窗口” + 字典(桶)

如果: | nums[i] - nums[j] | <= t 式a 等价: | nums[i] / t - nums[j] / t | <= 1 式b 推出: | floor(nums[i] / t) - floor(nums[j] / t) | <= 1 式c ​等价: floor(nums[j] / t) ∈ {floor(nums[i] / t) - 1, floor(nums[i] / t), floor(nums[i] / t) + 1} 式d

其中式b是式c的充分非必要条件,因为逆否命题与原命题等价,所以:

如果: floor(nums[j] / t) ∉ {floor(nums[i] / t) - 1, floor(nums[i] / t), floor(nums[i] / t) + 1} 非d 推出: | nums[i] - nums[j] | > t 非a

因此只需要维护一个大小为k的窗口(字典)numDict,其中键为nums[i] / t,值为nums[i]。

遍历数组nums时,检查nums[i]与键集 {floor(nums[i] / t) - 1, floor(nums[i] / t), floor(nums[i] / t) + 1} 对应的值的差值即可。

Python代码:

class Solution: # @param {integer[]} nums # @param {integer} k # @param {integer} t # @return {boolean} def containsNearbyAlmostDuplicate(self, nums, k, t): if k < 1 or t < 0: return False numDict = collections.OrderedDict() for x in range(len(nums)): key = nums[x] / max(1, t) for m in (key, key - 1, key + 1): if m in numDict and abs(nums[x] - numDict[m]) <= t: return True numDict[key] = nums[x] if x >= k: numDict.popitem(last=False) return False

解法II:“滑动窗口” + TreeSet

参考LeetCode Discuss:https://leetcode.com/discuss/38177/java-o-n-lg-k-solution

TreeSet数据结构(Java)使用红黑树实现,是平衡二叉树的一种。

该数据结构支持如下操作:

1. floor()方法返set中≤给定元素的最大元素;如果不存在这样的元素,则返回 null。

2. ceiling()方法返回set中≥给定元素的最小元素;如果不存在这样的元素,则返回 null。

Java代码:

public class Solution { public boolean containsNearbyAlmostDuplicate(int[] nums, int k, int t) { if(k < 1 || t < 0) return false; TreeSet<Integer> set = new TreeSet<Integer>(); for(int i = 0; i < nums.length; i++){ int n = nums[i]; if(set.floor(n) != null && n <= t + set.floor(n) || set.ceiling(n) != null && set.ceiling(n) <= t + n) return true; set.add(n); if (i >= k) set.remove(nums[i - k]); } return false; } }

本文链接:http://bookshadow.com/weblog/2015/06/03/leetcode-contains-duplicate-iii/

请尊重作者的劳动成果,转载请注明出处!书影博客保留对文章的所有权利。