题目描述:

Find the kth largest element in an unsorted array. Note that it is the kth largest element in the sorted order, not the kth distinct element.

For example,

Given [3,2,1,5,6,4] and k = 2, return 5.

Note:

You may assume k is always valid, 1 ≤ k ≤ array's length.

题目大意:

从一个未经排序的数组中找出第k大的元素。注意是排序之后的第k大,而非第k个不重复的元素

测试样例如题目描述

可以假设k一定是有效的, 1 ≤ k ≤ 数组长度

解题思路:

O(n)解法:快速选择(QuickSelect)算法,参考耶鲁大学关于QuickSelect算法的介绍

O(nlogn)解法:排序

Python代码:

O(n)解法:快速选择算法

import random class Solution: # @param {integer[]} nums # @param {integer} k # @return {integer} def findKthLargest(self, nums, k): pivot = random.choice(nums) nums1, nums2 = [], [] for num in nums: if num > pivot: nums1.append(num) elif num < pivot: nums2.append(num) if k <= len(nums1): return self.findKthLargest(nums1, k) if k > len(nums) - len(nums2): return self.findKthLargest(nums2, k - (len(nums) - len(nums2))) return pivot

O(nlogn)解法:排序

class Solution: # @param {integer[]} nums # @param {integer} k # @return {integer} def findKthLargest(self, nums, k): return sorted(nums, reverse=True)[k - 1]

