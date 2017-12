使用amCharts.js绘制柱形图(column chart)时,有时需要默认显示每一个柱子的数值。

通过在 AmCharts.AmGraph 中设置 labelText 属性为 [[value]] ,即可实现上述需求。

效果如下所示:

上例的代码如下所示:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>amCharts examples</title> <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"> <script src="http://www.amcharts.com/lib/3/amcharts.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://www.amcharts.com/lib/3/serial.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://www.amcharts.com/lib/3/themes/light.js"></script> <script> var chart; var chartData = [ { "country": "China", "visits": 2325 }, { "country": "USA", "visits": 1822 }, { "country": "Japan", "visits": 1809 }, { "country": "Germany", "visits": 1322 }, { "country": "UK", "visits": 1122 }, { "country": "France", "visits": 1114 } ]; AmCharts.ready(function () { // SERIAL CHART chart = new AmCharts.AmSerialChart(AmCharts.themes.light); chart.dataProvider = chartData; chart.categoryField = "country"; chart.startDuration = 1; // AXES // category var categoryAxis = chart.categoryAxis; categoryAxis.labelRotation = 90; categoryAxis.gridPosition = "start"; // value // in case you don't want to change default settings of value axis, // you don't need to create it, as one value axis is created automatically. // GRAPH var graph = new AmCharts.AmGraph(); graph.valueField = "visits"; graph.balloonText = "[[category]]: <b>[[value]]</b>"; graph.type = "column"; graph.lineAlpha = 0; graph.fillAlphas = 0.8; // display label text on each column graph.labelText = "[[value]]"; chart.addGraph(graph); // CURSOR var chartCursor = new AmCharts.ChartCursor(); chartCursor.cursorAlpha = 0; chartCursor.zoomable = false; chartCursor.categoryBalloonEnabled = false; chart.addChartCursor(chartCursor); chart.creditsPosition = "top-right"; chart.write("chartdiv"); }); </script> </head> <body> <div id="chartdiv" style="width: 100%; height: 300px;"></div> </body> </html>

本文链接:http://bookshadow.com/weblog/2015/08/27/amcharts-column-chart-label-text/

请尊重作者的劳动成果,转载请注明出处!书影博客保留对文章的所有权利。