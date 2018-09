下面的Java代码实现了正弦、余弦波形图的绘制,main方法位于DataWindow.java中。

DataPanel.java

import java.awt.Color; import java.awt.Graphics; import java.text.DateFormat; import java.util.ArrayList; import javax.swing.JPanel; public class DataPanel extends JPanel { private static final long serialVersionUID = -9039511286331044798L; private int index = 0; private ArrayList<Long> time = new ArrayList<>(); private ArrayList<Integer> val = new ArrayList<>(); DateFormat fmt = DateFormat.getDateTimeInstance(); public DataPanel() { } public void addData(long t, int v) { time.add(t); val.add(v); index++; repaint(); } // Graph the sensor values in the dataPanel JPanel public void paint(Graphics g) { super.paint(g); int left = getX() + 10; // get size of pane int top = 10; int right = left + getWidth() - 20; int bottom = getHeight() - 20; int y0 = bottom - 20; // leave some room for margins int yn = top; int x0 = left + 33; int xn = right; double vscale = (yn - y0) / 120.0; // light values range from 0 to 800 double tscale = 1.0 / 2000.0; // 1 pixel = 2 seconds = 2000 milliseconds // draw X axis = time g.setColor(Color.BLACK); g.drawLine(x0, yn, x0, y0); g.drawLine(x0, y0, xn, y0); int tickInt = 60 / 2; for (int xt = x0 + tickInt; xt < xn; xt += tickInt) { // tick every 1 minute g.drawLine(xt, y0 + 5, xt, y0 - 5); int min = (xt - x0) / (60 / 2); g.drawString(Integer.toString(min), xt - (min < 10 ? 3 : 7) , y0 + 20); } // draw Y axis = sensor reading g.setColor(Color.BLUE); for (int vt = 120; vt > 0; vt -= 20) { // tick every 200 int v = y0 + (int)(vt * vscale); g.drawLine(x0 - 5, v, x0 + 5, v); g.drawString(Integer.toString(vt), x0 - 38 , v + 5); } // graph sensor values int xp = -1; int vp = -1; for (int i = 0; i < index; i++) { int x = x0 + (int)((time.get(i) - time.get(0)) * tscale); int v = y0 + (int)(val.get(i) * vscale); if (xp > 0) { g.drawLine(xp, vp, x, v); } xp = x; vp = v; } } }

DataWindow.java

import java.awt.BorderLayout; import java.awt.Color; import java.awt.Dimension; import java.text.DateFormat; import java.util.Date; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JScrollPane; import javax.swing.JTextArea; import javax.swing.ScrollPaneConstants; public class DataWindow extends JFrame { private static final long serialVersionUID = -5628586708228044760L; DateFormat fmt = DateFormat.getDateTimeInstance(); /** Creates new form DataWindow */ public DataWindow() { initComponents(); } public DataWindow(String ieee) { initComponents(); setTitle(ieee); } public void addData(long t, int v1, int v2) { dataPanelTop.addData(t, v1); dataPanelBottom.addData(t, v2); dataTextArea.append(fmt.format(new Date(t)) + " v1, v2 = " + v1 + ", " + v2 + "

"); dataTextArea.setCaretPosition(dataTextArea.getText().length()); } public static void main(String args[]) { DataWindow dw = new DataWindow("Dynamic Line Chart Demo"); java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { public void run() { dw.setVisible(true); } }); Thread thread = new Thread() { public void run() { while (true) { long t = System.currentTimeMillis(); int v1 = (int)(Math.sin(t / 1000 * Math.PI / 30) * 50) + 50; int v2 = (int)(Math.cos(t / 1000 * Math.PI / 30) * 50) + 50; dw.addData(t, v1, v2); try { Thread.sleep(1000L); } catch (InterruptedException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } } }; thread.run(); } private void initComponents() { setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); dataPanelTop = new DataPanel(); dataPanelTop.setMinimumSize(new Dimension(600, 220)); dataPanelTop.setPreferredSize(new Dimension(600, 220)); getContentPane().add(dataPanelTop, BorderLayout.NORTH); dataPanelBottom = new DataPanel(); dataPanelBottom.setMinimumSize(new Dimension(600, 220)); dataPanelBottom.setPreferredSize(new Dimension(600, 220)); getContentPane().add(dataPanelBottom, BorderLayout.SOUTH); jScrollPaneCenter = new javax.swing.JScrollPane(); dataTextArea = new javax.swing.JTextArea(); jScrollPaneCenter.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS); jScrollPaneCenter.setMinimumSize(new Dimension(600, 160)); jScrollPaneCenter.setPreferredSize(new Dimension(600, 160)); dataTextArea.setColumns(20); dataTextArea.setEditable(false); dataTextArea.setRows(4); dataTextArea.setBackground(Color.LIGHT_GRAY); jScrollPaneCenter.setViewportView(dataTextArea); getContentPane().add(jScrollPaneCenter, BorderLayout.CENTER); pack(); } private DataPanel dataPanelTop; private DataPanel dataPanelBottom; private JTextArea dataTextArea; private JScrollPane jScrollPaneCenter; }

本文链接:http://bookshadow.com/weblog/2016/10/20/java-swing-sin-cos-wave/

请尊重作者的劳动成果,转载请注明出处!书影博客保留对文章的所有权利。