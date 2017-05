题目描述:

LeetCode 571. Find Median Given Frequency of Numbers

The Numbers table keeps the value of number and its frequency.

+----------+-------------+ | Number | Frequency | +----------+-------------| | 0 | 7 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | 1 | +----------+-------------+

In this table, the numbers are 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3 , so the median is (0 + 0) / 2 = 0 .

Write a query to find the median of all numbers and name the result as median .

题目大意:

给定数据表Numbers,包含两列(数字Number及其频率Frequency)

编写查询计算Number的中位数median。

解题思路:

使用MySQL的User-Defined Variables(用户定义变量)。

构造中间表t,包含列Number, Frequency, AccFreq(累积频率), SumFreq(频率求和)

例如样例数据得到的中间表结果为

+----------+-------------+-----------+----------+ | Number | Frequency | AccFreq | SumFreq | +----------+-------------|-----------|----------| | 0 | 7 | 7 | 12 | | 1 | 1 | 8 | 12 | | 2 | 3 | 11 | 12 | | 3 | 1 | 12 | 12 | +----------+-------------+-----------+----------+

AccFreq范围在[SumFreq / 2, SumFreq / 2 + Frequency]的Number均值即为答案。

AccFreq范围的推导过程如下:

AccFreq BETWEEN SumFreq / 2 AND SumFreq / 2 + 1 OR AccFreq - Frequency <= SumFreq / 2 AND AccFreq > SumFreq / 2 + 1

上式含义为:

AccFreq本身介于[SumFreq / 2, SumFreq / 2 + 1]之间 或者上一行的AccFreq <= SumFreq / 2 并且 当前行的AccFreq > SumFreq / 2 + 1

两种情况合并即可得到AccFreq的范围:

AccFreq BETWEEN SumFreq / 2 AND SumFreq / 2 + Frequency

SQL语句:

# Write your MySQL query statement below SELECT AVG(Number) AS median FROM ( SELECT Number, Frequency, AccFreq, SumFreq FROM (SELECT Number, Frequency, @curFreq := @curFreq + Frequency AS AccFreq FROM Numbers n, (SELECT @curFreq := 0) r ORDER BY Number) t1, (SELECT SUM(Frequency) SumFreq FROM Numbers) t2 ) t WHERE AccFreq BETWEEN SumFreq / 2 AND SumFreq / 2 + Frequency

