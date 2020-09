假设有两个接口包含相同的方法名和签名,一个类同时实现了这两个接口,会发生什么?

interface A { void foo(); } interface B { void foo(); } class C implements A, B { @Override public void foo() { // Compile succeeded. } }

上面的代码可以正常编译。但如果两个方法的签名不同,则会编译错误。

interface A { int foo(); } interface B { void foo(); } class C implements A, B { @Override public void foo() // Compile error, clashes with 'foo()' in A; attempting to use incompatible return type } }

本文链接:http://bookshadow.com/weblog/2020/09/16/java-implement-multiple-interfaces-same-method/

请尊重作者的劳动成果,转载请注明出处!书影博客保留对文章的所有权利。