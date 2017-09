题目描述:

LeetCode 672. Bulb Switcher II

There is a room with n lights which are turned on initially and 4 buttons on the wall. After performing exactly m unknown operations towards buttons, you need to return how many different kinds of status of the n lights could be.

Suppose n lights are labeled as number [1, 2, 3 ..., n], function of these 4 buttons are given below:

Flip all the lights. Flip lights with even numbers. Flip lights with odd numbers. Flip lights with (3k + 1) numbers, k = 0, 1, 2, ...

Example 1:

Input: n = 1, m = 1. Output: 2 Explanation: Status can be: [on], [off]

Example 2:

Input: n = 2, m = 1. Output: 3 Explanation: Status can be: [on, off], [off, on], [off, off]

Example 3:

Input: n = 3, m = 1. Output: 4 Explanation: Status can be: [off, on, off], [on, off, on], [off, off, off], [off, on, on].

Note: n and m both fit in range [0, 1000].

题目大意:

有n盏灯,4种开关,至多拨动m次开关,求所有可能的灯泡状态。

4种开关为:

开关所有灯; 开关偶数编号的灯; 开关奇数编号的灯; 开关(3k + 1)编号的灯,k = 0, 1, 2, ...

解题思路:

分情况讨论:

当灯泡数n>=3,操作次数>= 3时,灯泡状态至多可能为8种:

(偶数编号灯开关和奇数编号灯开关作用等效)

全亮 全亮,3k + 1 奇数亮 奇数亮,3k + 1 偶数亮 偶数亮,3k + 1 全灭 全灭, 3k + 1

其余情况详见代码

Python代码:

class Solution(object): def flipLights(self, n, m): """ :type n: int :type m: int :rtype: int """ if m * n == 0: return 1 if n == 1: return 2 if n == 2: return 4 - (m % 2) if m == 1: return 4 if m == 2: return 7 return 8

本文链接:http://bookshadow.com/weblog/2017/09/03/leetcode-bulb-switcher-ii/

请尊重作者的劳动成果,转载请注明出处!书影博客保留对文章的所有权利。