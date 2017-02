题目描述:

LeetCode 500. Keyboard Row

Given a List of words, return the words that can be typed using letters of alphabet on only one row's of American keyboard like the image below.

Example 1:

Input: ["Hello", "Alaska", "Dad", "Peace"] Output: ["Alaska", "Dad"]

Note:

You may use one character in the keyboard more than once. You may assume the input string will only contain letters of alphabet.

题目大意:

给定一组单词,返回可以用美式键盘中的某一行字母键入的所有单词。

注意:

键盘中的字符可以使用多次 可以假设输入只包含小写或者大写字母

解题思路:

集合运算

判断输入单词的字母集合是否为键盘某一行字母集合的子集

Python代码:

class Solution(object): def findWords(self, words): """ :type words: List[str] :rtype: List[str] """ rs = map(set, ['qwertyuiop','asdfghjkl','zxcvbnm']) ans = [] for word in words: wset = set(word.lower()) if any(wset <= rset for rset in rs): ans.append(word) return ans

