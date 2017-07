题目描述:

LeetCode 632. Smallest Range

You have k lists of sorted integers in ascending order. Find the smallest range that includes at least one number from each of the k lists.

We define the range [a,b] is smaller than range [c,d] if b-a < d-c or a < c if b-a == d-c .

Example 1:

Input:[[4,10,15,24,26], [0,9,12,20], [5,18,22,30]] Output: [20,24] Explanation: List 1: [4, 10, 15, 24,26], 24 is in range [20,24]. List 2: [0, 9, 12, 20], 20 is in range [20,24]. List 3: [5, 18, 22, 30], 22 is in range [20,24].

Note:

The given list may contain duplicates, so ascending order means >= here. 1 <= k <= 3500 -105 <= value of elements <= 105. For Java users, please note that the input type has been changed to List >. And after you reset the code template, you'll see this point.

题目大意:

给定k组递增排列的整数。求最小范围,使得每组数中至少有一个包含在其中。

解题思路:

解法I 滑动窗口(Sliding Window)

字典dmap维护映射num -> set(idx),记录num在哪些列表(编号0~len(nums))中出现过 字典cover维护映射idx -> set(num),记录当前窗口覆盖了哪些列表,以及这些列表中包含的数字 snum为nums去重和排序的结果 初始令窗口范围start = end = 0 重复以下过程,直到start == len(snum) 或者end == len(snum)为止 令end向右滑动,直到cover中包含所有列表为止 令start向右滑动,直到cover中不再包含所有列表为止,并更新最小间隔和答案

Python代码:

class Solution(object): def smallestRange(self, nums): """ :type nums: List[List[int]] :rtype: List[int] """ dmap = collections.defaultdict(set) cover = collections.defaultdict(set) nsize = len(nums) for idx, nlist in enumerate(nums): for num in nlist: dmap[num].add(idx) snum = sorted(set(n for nlist in nums for n in nlist)) ssize = len(snum) start = end = 0 ans = [snum[0], snum[-1]] gap = 0x7FFFFFFF while start < ssize and end < ssize: while end < ssize and len(cover) < nsize: for idx in dmap[snum[end]]: cover[idx].add(snum[end]) end += 1 while start < ssize and len(cover) == nsize: if len(cover) == nsize and snum[end - 1] - snum[start] < gap: gap = snum[end - 1] - snum[start] ans = [snum[start], snum[end - 1]] for idx in dmap[snum[start]]: cover[idx].remove(snum[start]) if not cover[idx]: del cover[idx] start += 1 return ans

解法II 优先队列(Priority Queue)

思路类似于Merge k Sorted Lists

利用数组idxArr保存k个list的当前下标,初始为0 将Point(nums[i][0], i)依次加入优先队列pq(小顶堆,key为Point.x) 变量max记录当前队列中出现过的最大值 循环直到pq的size < nums.size() 弹出pq的最小元素first(min, idx),用max - min更新答案 将idxArr[idx]++,若idxArr[idx] < nums[idx].size(),将(nums[idxArr[idx]], idx)加回pq

Java代码:

import java.awt.Point; public class Solution { public int[] smallestRange(List<List<Integer>> nums) { PriorityQueue<Point> pq = new PriorityQueue<>((a, b) -> (a.x - b.x)); int size = nums.size(); int[] idxArr = new int[size]; int max = 0; for (int i = 0; i < size; i++) { int num = nums.get(i).get(0); pq.add(new Point(num, i)); max = Math.max(max, num); } int start = -1, end = -1, gap = Integer.MAX_VALUE; while (pq.size() == size) { Point first = pq.poll(); int min = first.x, idx = first.y; if (max - min < gap) { gap = max - min; start = min; end = max; } if (++idxArr[idx] < nums.get(idx).size()) { first.x = nums.get(idx).get(idxArr[idx]); pq.add(first); max = Math.max(max, first.x); } } return new int[]{start, end}; } }

