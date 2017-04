题目描述:

LeetCode 562. Longest Line of Consecutive One in Matrix

Given a 01 matrix M, find the longest line of consecutive one in the matrix. The line could be horizontal, vertical, diagonal or anti-diagonal.

Example:

Input: [[0,1,1,0], [0,1,1,0], [0,0,0,1]] Output: 3

Hint: The number of elements in the given matrix will not exceed 10,000.

题目大意:

给定01矩阵M,计算矩阵中一条线上连续1的最大长度。一条线可以为横向、纵向、主对角线、反对角线。

提示:给定矩阵元素个数不超过10,000

解题思路:

动态规划(Dynamic Programming)

分表用二维数组h[x][y], v[x][y], d[x][y], a[x][y]表示以元素M[x][y]结尾,横向、纵向、主对角线、反对角线连续1的最大长度

状态转移方程如下:

h[x][y] = M[x][y] * (h[x - 1][y] + 1) v[x][y] = M[x][y] * (v[x][y - 1] + 1) d[x][y] = M[x][y] * (d[x - 1][y - 1] + 1) a[x][y] = M[x][y] * (a[x + 1][y - 1] + 1)

Python代码:

class Solution(object): def longestLine(self, M): """ :type M: List[List[int]] :rtype: int """ h, w = len(M), len(M) and len(M[0]) or 0 ans = 0 #horizontal & diagonal diag = [[0] * w for r in range(h)] for x in range(h): cnt = 0 for y in range(w): cnt = M[x][y] * (cnt + 1) diag[x][y] = M[x][y] if x > 0 and y > 0 and M[x][y] and diag[x - 1][y - 1]: diag[x][y] += diag[x - 1][y - 1] ans = max(ans, cnt, diag[x][y]) #vertical & anti-diagonal adiag = [[0] * w for r in range(h)] for x in range(w): cnt = 0 for y in range(h): cnt = M[y][x] * (cnt + 1) adiag[y][x] = M[y][x] if y < h - 1 and x > 0 and M[y][x] and adiag[y + 1][x - 1]: adiag[y][x] += adiag[y + 1][x - 1] ans = max(ans, cnt, adiag[y][x]) return ans

