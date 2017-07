题目描述:

LeetCode 644. Maximum Average Subarray II

Given an array consisting of n integers, find the contiguous subarray whose length is greater than or equal to k that has the maximum average value. And you need to output the maximum average value.

Example 1:

Input: [1,12,-5,-6,50,3], k = 4 Output: 12.75 Explanation: when length is 5, maximum average value is 10.8, when length is 6, maximum average value is 9.16667. Thus return 12.75.

Note:

1 <= k <= n <= 10,000. Elements of the given array will be in range [-10,000, 10,000]. The answer with the calculation error less than 10-5 will be accepted.

题目大意:

给定包含n个整数的数组,寻找长度大于等于k的连续子数组的平均值的最大值。

解题思路:

二分枚举答案(Binary Search)

参考答案:https://leetcode.com/articles/maximum-average-subarray-ii/

初始令lo = min(nums),hi = max(nums) 令mid = hi, lastMid = lo 循环直到mid - lastMid < 1e-5: 令lastMid = mid,mid = (lo + hi) / 2 若一趟遍历检查发现nums中存在长度不小于k的连续子数组,并且均值>= mid:令lo = mid 否则:令hi = mid 返回mid

Java代码:

public class Solution { public double findMaxAverage(int[] nums, int k) { double lo = Double.POSITIVE_INFINITY; double hi = Double.NEGATIVE_INFINITY; for (int num : nums) { lo = Math.min(lo, num); hi = Math.max(hi, num); } double mid = hi, lastMid = lo; while (Math.abs(mid - lastMid) > 1e-5) { lastMid = mid; mid = (lo + hi) / 2.0; if (check(nums, k, mid)) { lo = mid; } else { hi = mid; } } return mid; } public boolean check(int[] nums, int k, double mid) { double minVal = Double.POSITIVE_INFINITY; double sums = 0, sumt = 0; for (int i = 0; i < nums.length; i++) { sums += nums[i] - mid; if (i >= k - 1 && sums >= 0) { return true; } if (i >= k) { sumt += nums[i - k] - mid; minVal = Math.min(minVal, sumt); if (sums >= minVal) { return true; } } } return false; } }

另一种解法,参考论文:最大密度线段问题的优化算法(https://arxiv.org/pdf/cs/0311020.pdf)

